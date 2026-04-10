L'ex viola Andrea Sottil dà la sua ricetta: "È il momento di rivedere il calcio italiano e allenare il talento"

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L'ex calciatore della Fiorentina (e padre di Riccardo, giocatore ancora viola), Andrea Sottil, attuale tecnico del Modena che viaggia in zona playoff in serie B, in conferenza stampa ha parlato anche dei problemi del calcio italiano, con la Nazionale fuori dai Mondiali e i club con un piede fuori dall'Europa, provando a dare le sue soluzioni: "Gli allenatori si devono aggiornare, modernizzare, perché il calcio evolve, anche se alcuni principi poi non cambiano mai: come nella moda, tutto torna. Ognuno interpreta il calcio come vuole, ma chiaramente ora, per quello italiano, c'è da passare ai fatti. Perché di domande ce ne siamo fatte molte, ma, senza fare il professore, dico che ora è il momento di rivedere un po' il nostro calcio.

"Noi siamo da contropiede e gol - prosegue - ma siamo andati a scopiazzare in giro, snaturandoci, e sui giovani dico che di bravi ce ne sono tanti, ma il talento va allenato bene. Il detto 'se son rose fioriranno' non funziona per il calcio, e nemmeno per le rose, perché se non le annaffia, non metti loro il terriccio, queste non crescono. Partiamo dai settori giovanili, dal far giocare in tutte le categorie più italiani. Siamo fuori dai Mondiali, quasi fuori da tutte le competizioni europee...pensiamoci. E non lo dice Andrea Sottil, ma i fatti".