Belotti torna in campo dopo il crac al ginocchio e festeggia: "Non ho mai mollato"

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Nella partita di sabato contro la Cremonese, l'attaccante del Cagliari, Andrea Belotti, è tornato in campo per la prima volta dopo il pesante infortunio al ginocchio di inizio stagione. Una sorta di nuovo inizio per il Gallo, fra le altre anche ex viola, che ha festeggiato così il traguardo del rientro sul proprio profilo Instagram: "196 giorni, forse i più lunghi della mia vita, giorni in cui ho sognato solo di poter rimettere piede in campo.



Mi porterò dentro il ricordo di questa partita, poter esultare con i miei compagni per la vittoria e aver sentito il calore dello stadio che mi ha regalato una grandissima emozione.

Ci tenevo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo recupero, ma soprattutto un immenso grazie a mia moglie e alle mia figlie, che sono state il motore di questi mesi, che mi hanno supportato e rincuorato in ogni momento di difficoltà e mi hanno spinto ogni giorno a trovare la forza per lavorare sempre più duramente per tornare a fare ciò che più amo.

È stato un viaggio lungo, ma non ho mai mollato.Grazie, ad ognuno di voi".