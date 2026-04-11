A Cagliari si rivede Belotti: il Gallo torna in campo dopo più di sei mesi

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Vittoria e sorrisi ritrovati per il Cagliari questo pomeriggio. In primis, la soddisfazione è per i tre punti guadagnati contro la Cremonese nel delicatissimo scontro salvezza di oggi pomeriggio contro la Cremonese. 3 punti firmati Sebastiano Esposito, che collocano i sardi a 6 punti dal terzultimo posto (occupato dal Lecce, che però è a quota 27 come la Cremonese e deve ancora giocare nel weekend).

Da non sottovalutare, inoltre, il rientro in campo nelle file rossoblù di Andrea Belotti. Lo sottolinea Tuttomercatoweb.com: al minuto 88', quando il Cagliari doveva ormai solo pensare a difendere il prezioso vantaggio, Pisacane ha tolto un esausto Esposito e ha fatto entrare il gallo, per tenere qualche pallone lontano dall'area e far passare i secondi. Rientro importante per Belotti, 194 giorni dopo l'ultima apparizione in campo. Era il 27 settembre quando l'ex Torino, in uno scontro con il portiere Martinez nel corso del match contro l'Inter, ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.