Zarate rivela: "Alla Lazio feci a cazzotti con Kolarov rientrando in spogliatoio"
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L'ex fantasista di Lazio e Fiorentina, Mauro Zarate, ha rilasciato una lunga intervista a diretta.it all'interno della quale ha anche toccato il tema relativo alle sue vicende extra campo e a come invece lo cose oggi su questo aspetto siano cambiate: "In questa fase del calcio non hai la possibilità di permetterti di fare baldoria Prima potevi farlo, ora no".
Ha mai litigato nello spogliatoio?: "Sì, a volte queste cose succedono. La più divertente è stata quella con Kolarov alla Lazio. Abbiamo fatto a cazzotti mentre andavamo verso lo spogliatoio. Poi mi si è avvicinato, ha fatto una battuta e si è messo a ridere. Beh, i serbi sono così. Non puoi farci nulla...".
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