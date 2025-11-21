Prandelli sicuro: "Sono molto ottimista per domani. Vanoli non va lasciato solo"

Cesare Prandelli, ex tecnico della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Lady Radio le ultime in vista del big match di domani contro la Juventus: "La classifica della Fiorentina non mi fa assolutamente paura. La mia paura è che Paolo Vanoli venga lasciato solo e quando un allenatore viene lasciato solo allora diventa tutto più complicato, visto che così non si crea il gruppo. Spero che questo non accada"

Cosa ne pensa del nuovo tecnico viola?: "Sono anni che lavora e fa esperienza, ha fatto stagioni con grande serietà e professionalità. Paolo è preparato, dev'essere bravo a disegnare un sistema di gioco adatto alle caratteristiche dei giocatori. Cosa non ha funzionato con Pioli sinceramente non lo so. E' arrivato con un progetto molto ambizioso e secondo me la società avrebbe dovuto perseverare, poi chiaramente ci sono state delle difficoltà e una serie di componenti che hanno portato all'esonero. Nessun tifoso aveva avuto da obiettare sulla scelta di Pioli questa estate, ma nel calcio non esiste nessuna scienza esatta e quando le cose si fanno complicate l'allenatore è sempre il primo a pagare»

Cosa si aspetta dalla partita di domani: "Una reazione che ci sarà sicuramente, perché quando cambi allenatore tutti vogliono dimostrare di meritarsi il posto e di non aver alcun tipo di responsabilità. La partita è "la partita", dove può cambiare veramente tutto. Siamo tutti fiduciosi, personalmente sono molto ottimista soprattutto per l'ambiente che si creerà. Le difficoltà ovviamente ci saranno, ma io sono ottimista dal punto di vista per l'ambiente. I tifosi risponderanno in maniera clamorosa".