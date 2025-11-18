Cambiaghi su Italiano: "Mi dà tranquillità, sa farci esprimere al meglio"
FirenzeViola.it
Nicolò Cambiaghi, esterno del Bologna, protagonista di un avvio prestigioso, da 2 reti e 4 assist in 11 partite, di cui 7 da titolare, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport di Vincenzo Italiano, tra le altre cose, ecco le sue parole sull'allenatore ex viola: "Italiano mi ha voluto, atteso e migliorato. Dal minuto uno ho sempre pensato che il suo gioco facesse per me.
Poi l’anno scorso mi ruppi il ginocchio e non è stato facile, ma mi ha insegnato anche ad attaccare meglio la porta. Italiano mi dà tranquillità, sa farci esprimere al meglio, dice che noi dobbiamo essere non solo ali, ma veri attaccanti e che se non facciamo goal noi si fa dura".
Ex viola
