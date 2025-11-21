Marchionni: "Con Vanoli la Fiorentina può uscire dalla crisi. Non mi aspettavo i viola ultimi"

Marchionni: "Con Vanoli la Fiorentina può uscire dalla crisi. Non mi aspettavo i viola ultimi"
Marco Marchionni, ex centrocampista sia della Fiorentina che della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera commentando l'avvicinamento alla sfida di domani del Franchi tra i viola e i bianconeri. Queste le sue dichiarazioni: "La Juventus affronterà una squadra in difficoltà che ha cambiato allenatore, ma sappiamo tutti quanto ci tiene la Fiorentina a giocare questa partita. La gara è particolare ma difficile perché la squadra di Spalletti deve dare delle risposte".

Si aspettava di vedere la Fiorentina ultima in classifica?: "No, non me l'aspettavo, conosco l'ambiente, la passione, l'investimento fatto dalla società. Volevano fare un altro campionato, poi però è il campo che determina tutto il giudizio. Sono al di sotto delle aspettative, ma con Vanoli magari riprenderanno il cammino. Il cambiamento fa bene".