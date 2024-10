PRANDELLI, Gilardino ha perso Gud all'ultimo. Gli equilibri...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha analizzato il match di oggi tra Atalanta e Genoa dicendo la sua anche sul nuovo acquisto viola Albert Gudmundsson. Ecco le sue parole: "Se mi avessero ceduto Gudmundsson e Retegui? Se i programmi sono chiari, e sai tutto sei mesi prima, ci arrivi preparato. Ma se succede tutto alla fine, è normale che l’allenatore si arrabbi, perché non è questione solo di sostituire due giocatori. Non è cambiato il Gila, che anzi è migliorato: cambiano tutti gli equilibri di squadra che si stavano cercando. Di una squadra che lotta per non retrocedere".

E poi: "Chi mi ricorda Lookman? Se proprio cerchiamo un paragone, le direi Di Natale. Una cosa è certa: non aveva mai fatto tanti gol, il Gasp l’ha completato. Ha resistenza, sui 30-40 metri ripartenze devastanti e punta sempre la porta: i suoi dribbling non sono mai fini a se stessi, ma all’attacco dell’area. Genoa in difficoltà? Più che altro sfiancato dal mercato, un po’ troppo smembrato: i due giocatori più importanti non ci sono più.