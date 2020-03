PECCI, Riduzione ingaggi giocatori? Comprensibile

"Non faccio il medico e non sono esperto di pandemie. Non so dire quale possa essere la data giusta per riprendere il campionato. Anche perchè non conosco il virus e non possiamo dire che cosa succederà in futuro. Esprimersi in un senso o in un altro significherebbe fare solo confusione". Parla così a Tuttomercatoweb.com Eraldo Pecci, ex calciatore di Torino e Fiorentina e opinionista televisivo. Con lui si sono toccati anche altri temi. "La possibile richiesta di riduzione d'ingaggio ai calciatori da parte dei club? Se ne può parlare. Siamo in una situazione straordinaria, mai vissuta prima e tutto può essere valutato. Non ci sono precedenti. Può darsi che la cosa possa andar bene. Del resto se salta il calcio in tanti restano senza lavoro. Come dicevo è una situazione nuova, mi sembra comunque che possa essere una richiesta comprensibile. Se saltano le società non è una cosa da poco".