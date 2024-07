PASQUAL, Viola di Palladino sulle orme di quella di Sousa

FirenzeViola.it

L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato all'edizione digitale de La Gazzetta dello Sport della differenze tra la possibile Fiorentina di Palladino e quella di Sousa. Queste le sue parole: "Sousa chiedeva a Kalinic di stazionare fra i due difensori, senza fare neanche troppo movimento così impegnava i centrali mentre gli altri, a turno Ilicic, Bernardeschi o coloro che di volta in volta agivano alle spalle della punta, si accentravano o si allargavano per dare ampiezza alla manovra.

Conosco bene Nico Gonzalez, è un top player che determina e può giocare trequartista di destra a piede invertito, ma anche in altre posizioni. In quella Fiorentina si abbassava uno degli esterni a destra o a sinistra e gli altri si posizionavano a tre a centrocampo e i due sulla trequarti si mettevano larghi sulle fasce oppure dentro al campo in un 4-3-3 o 4-3-2-1".