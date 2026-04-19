Il Milan molla la presa su Kean? Il CorFio: "I problemi alla tibia spaventano i rossoneri"
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Sul profilo di Moise Kean, uno che soltanto dodici mesi fa si era guadagnato un rinnovo da quasi 5 milioni netti a stagione, il ds della Fiorentina Fabio Paratici dovrà fare profonde riflessioni. È ovvio infatti che in una logica di contenimento dei costi si possa pensare di sacrificarlo ma le ultime vicende rendono difficile pensare di trovar qualcuno disposto a pagare i 62 milioni della clausola che, anche quest’estate, sarà attiva tra il 1 e il 15 luglio.
Il problema alla tibia infatti, riporta il Corriere Fiorentino, avrebbe già spaventato il Milan, così come non possono non far riflettere i potenziali acquirenti sia il decadimento nel rendimento, sia le vicende extra campo.
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