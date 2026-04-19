FirenzeViola Il 3-4-2-1 una boutade o un'opzione per la Fiorentina? A Lecce ritorno alle origini

vedi letture

Una delle novità principali proposte da Paolo Vanoli contro il Crystal Palace giovedì sera è stato il ritorno alla difesa a tre in un modulo quasi mai provato in stagione: un 3-4-2-1 con Solomon e Gudmundsson dietro a Piccoli e Gosens e Harrison sulle fasce. Un esperimento dovuto dall'emergenza ma anche dalla voglia di provare a cambiare qualcosa per rimontare lo 0-3 dell'andata. Il risultato è stato altalenante, perché sono emersi i consueti limiti difensivi ogni volta che gli inglesi hanno provato ad attaccare, ma è anche vero che la Fiorentina ha avuto la capacità di reagire quando tutto sembrava perduto. Resta l'amarezza per l'eliminazione, ma gli applausi della Curva a fine partita hanno certificato la buona prestazione da parte dei giocatori viola.

A Lecce ritorno alle origini

Risulta altamente improbabile che lo schieramento visto giovedì possa essere riproposto anche contro il Lecce. Vanoli pare intenzionato a tornare "alle origini", cioè a quel 4-3-3 che tante soddisfazioni ha dato al tecnico gigliato da quando lo ha scelto a partire da Fiorentina-Udinese. Il ritorno di Brescianini e soprattutto di Dodo consentiranno alla Fiorentina di giocare come di consueto, ma chissà che l'esperimento della difesa a tre e soprattutto dei due trequartisti non possa essere riprovato a partita in corso oppure nel finale di stagione.

Le scelte in attacco per il Salento

Il vero dubbio che si porta dietro Vanoli a poco più di 24 ore dalla partita contro il Lecce è principalmente legato a chi giocherà in attacco. Non tanto al centro dove starà ancora una volta a Piccoli nonostante le recenti prestazioni, quanto sugli esterni: con il ritorno di Solomon, ora sono in tre a giocarsi due maglie. Pur con la reiterata assenza di Parisi. Solomon con Gudmundsson, Solomon con Harrison e Gudmundsson con Harrison? Da questa scelta passeranno molte delle speranze di segnare contro il Lecce.