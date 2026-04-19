Fiorentina a Lecce per un bonus in vista di un calendario più complicato
La Fiorentina domani va a Lecce con la volontà di allungare ulteriormente il divario dalle inseguitrici. Troverà però una squadra salentina che giocherà invece per non allontanarsi dal quartultimo posto ora a -1 e tenere viva più che mai la corsa salvezza. Insomma per le due squadre varrà l'antico motto "mors tua vita mea". Anche se muovere la classifica è un'alternativa che potrebbe far fare ad entrambe un piccolo passo verso la salvezza.
Subito dopo c'è il corteggiato Grosso
Per la Fiorentina tre punti darebbero una sorta di bonus e metterebbero al sicuro da un calendario che nel finale diventa complicato. Nel prossimo turno la squadra viola ospita in realtà un Sassuolo apparentemente tranquillo, ma con in panchina un allenatore, Fabio Grosso, che è accostato proprio ai viola e vorrà dunque fare bene anche per continuare a stupire e, perché no, lottare per un insperato posto Europa che non si sa mai con la Coppa Italia che magari libera un posto last minute (al momento è una corsa molto affollata, intendiamoci, ma tentar non nuoce mai).
Poi incroci con le big
Dopo i neroverdi, a parte la gara con il Genoa tornato anche lui in una situazione di classifica tranquilla, la Fiorentina affronterà tre squadre in lotta per un posto in Champions, Roma, Juventus e la più staccata Atalanta (che ha però anche la Coppa Italia). Meglio insomma tirarsi fuori dalla lotta salvezza prima possibile ed una vittoria a Lecce vorrebbe dire farlo in largo anticipo. Ecco di seguito le prossime giornate (dopo quella che si concluderà domani) dal Genoa in giù (il Parma e il Torino escluse), considerando che molte concorrenti devono ancora giocare oggi ed avranno un calendario con scontri diretti (Lecce in particolare) e big (Cremonese nelle prossime due giornate).
Giornata 34
Napoli-Cremonese
Verona-Lecce
Genoa-Como
Cagliari-Atalanta
Fiorentina-Sassuolo
Giornata 35
Atalanta-Genoa
Bologna-Cagliari
Cremonese-Lazio
Pisa-Lecce
Roma-Fiorentina
Giornata 36
Cagliari-Udinese
Cremonese-Pisa
Fiorentina-Genoa
Lecce-Juventus
Giornata 37
Cagliari-Torino
Genoa-Milan
Sassuolo-Lecce
Udinese-Cremonese
Juventus-Fiorentina
Giornata 38
Cremonese-Como
Lecce-Genoa
Milan-Cagliari
Fiorentina-Atalanta
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