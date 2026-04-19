FirenzeViola Fiorentina a Lecce per un bonus in vista di un calendario più complicato

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La Fiorentina domani va a Lecce con la volontà di allungare ulteriormente il divario dalle inseguitrici. Troverà però una squadra salentina che giocherà invece per non allontanarsi dal quartultimo posto ora a -1 e tenere viva più che mai la corsa salvezza. Insomma per le due squadre varrà l'antico motto "mors tua vita mea". Anche se muovere la classifica è un'alternativa che potrebbe far fare ad entrambe un piccolo passo verso la salvezza.

Subito dopo c'è il corteggiato Grosso

Per la Fiorentina tre punti darebbero una sorta di bonus e metterebbero al sicuro da un calendario che nel finale diventa complicato. Nel prossimo turno la squadra viola ospita in realtà un Sassuolo apparentemente tranquillo, ma con in panchina un allenatore, Fabio Grosso, che è accostato proprio ai viola e vorrà dunque fare bene anche per continuare a stupire e, perché no, lottare per un insperato posto Europa che non si sa mai con la Coppa Italia che magari libera un posto last minute (al momento è una corsa molto affollata, intendiamoci, ma tentar non nuoce mai).

Poi incroci con le big

Dopo i neroverdi, a parte la gara con il Genoa tornato anche lui in una situazione di classifica tranquilla, la Fiorentina affronterà tre squadre in lotta per un posto in Champions, Roma, Juventus e la più staccata Atalanta (che ha però anche la Coppa Italia). Meglio insomma tirarsi fuori dalla lotta salvezza prima possibile ed una vittoria a Lecce vorrebbe dire farlo in largo anticipo. Ecco di seguito le prossime giornate (dopo quella che si concluderà domani) dal Genoa in giù (il Parma e il Torino escluse), considerando che molte concorrenti devono ancora giocare oggi ed avranno un calendario con scontri diretti (Lecce in particolare) e big (Cremonese nelle prossime due giornate).

Giornata 34

Napoli-Cremonese

Verona-Lecce

Genoa-Como

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Giornata 35

Atalanta-Genoa

Bologna-Cagliari

Cremonese-Lazio

Pisa-Lecce

Roma-Fiorentina

Giornata 36

Cagliari-Udinese

Cremonese-Pisa

Fiorentina-Genoa

Lecce-Juventus

Giornata 37

Cagliari-Torino

Genoa-Milan

Sassuolo-Lecce

Udinese-Cremonese

Juventus-Fiorentina

Giornata 38

Cremonese-Como

Lecce-Genoa

Milan-Cagliari

Fiorentina-Atalanta