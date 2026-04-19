Centenario Viola, accordo tra la Fiorentina e la Lega Serie A per i festeggiamenti
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In attesa di novità sul centenario e sulle nuove maglie, quel che è certo, nel frattempo, è che una data è già segnata di rosso sui calendari: il 29 agosto 2026 (è un sabato) la Fiorentina, d’accordo con la Lega Serie A, anticiperà la sua partita domenicale e giocherà in casa. Sarà quello il momento clou delle celebrazioni, un po’ come quando i Della Valle organizzarono la parata di stelle in occasione dei 90 anni. Il resto lo sapremo strada facendo.
Non è un mistero che un grande ex come Sebastien Frey sia stato spesso al Viola Park per collaborare alla riuscita del centenario. Dopo un anno così deludente, un po’ di festa non potrà che aiutare a voltar pagina. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
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