FirenzeViola Settore giovanile: Angeloni verso la permanenza, Notari rinnova con il Parma

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Con l'arrivo di Fabio Paratici alcune figure del comparto tecnico a fine stagione potrebbero cambiare. Si è parlato anche di un addio di Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile, e di un possibile arrivo di Mattia Notari che riveste lo stesso ruolo a Parma. Per il primo più che una bocciatura si sarebbe trattato di una nuova esperienza dopo tanti anni nel club viola.

Ma in questi giorni l'orientamento sembra cambiato. La bontà del lavoro di Angeloni, corredato anche da qualche trofeo e da alcuni ragazzi promossi in Prima squadra (obiettivo che ha chiesto anche il nuovo direttore sportivo), sta convincendo anche la nuova dirigenza e dunque si va sempre più verso la permanenza in viola, almeno per un altro anno come prevede il suo contratto. Così come alla fine dovrebbe restare a Parma Notari, che è invece in scadenza con i ducali ma che ha espresso al suo club la volontà di rimanere (e viceversa il Parma è soddisfatto del suo operato) e per questo a breve le parti firmeranno il rinnovo del suo contratto.