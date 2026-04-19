Vanoli e il futuro a Firenze, Repubblica: "L'ipotesi Grosso uno dei motivi per la riconferma"
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Paolo Vanoli, è ormai l’unico che in questa Fiorentina ha qualcosa da perdere in questo scorcio di stagione. I calciatori si giocano poco. La lista di quelli che hanno fatto bene o benino è chiusa: Fagioli, il nuovo Parisi, Solomon e l’eterno De Gea. Vanoli invece ha bisogno di dimostrare che con lui può partire un progetto. Ci sono ragioni per proseguire con lui e altre per non farlo. Il fatto che il nome più gettonato per sostituirlo sia al momento quello di Grosso rientra senz’altro nella prima categoria. Lo riporta La Repubblica.
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