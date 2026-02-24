Palladino vuole la rimonta: "Una cena alla squadra se passiamo? Anche di più"

Raffaele Palladino, intervistato da Sky Sport alla vigilia del ritorno degli spareggi di Champions League dopo il 2-0 subito dall’Atalanta in casa del Borussia Dortmund: “È una missione difficile, lo sappiamo. Però dobbiamo provarci, lo faremo con tutte le nostre forze e le nostre armi, con grande entusiasmo e consapevolezza nei nostri mezzi. Dobbiamo cercare di fare la nostra partita, con qualità e grande fiducia in noi stessi.

Dobbiamo provarci fino alla fine, voglio vedere questo dalla squadra. Se ho pensato a un premio speciale in caso di impresa? Non lo so, sono concentrato sulla partita. Sicuramente se dovesse succedere qualcosa del genere… Una cena? Forse ancora qualcosa di più..."