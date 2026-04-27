Galli su Braschi: "Paratici chieda conto a Vanoli. Kean? No comment"

Galli su Braschi: "Paratici chieda conto a Vanoli. Kean? No comment"FirenzeViola.it
Oggi alle 15:10Ex viola
di Redazione FV
fonte Lady Radio

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato dei temi più attuali in casa viola, tra cui il non aver fatto giocare Riccardo Braschi contro il Sassuolo: “Paratici ha parlato per due settimane di Under 23, poi si è visto fare quella scelta su Braschi… Dovrebbe chiedere conto a Vanoli di quella decisione. Se doveva mandare un messaggio Vanoli l'ha mandato. C'erano tutti i presupposti per buttare dentro il ragazzo, nessuno aveva da perdere nulla. Si è scaldato 97 minuti e poi? Ma dai. La Primavera è prima, l'Under18 ha vinto il Torneo di Viareggio. Ma se non giocano nemmeno in queste partite, queste squadre che ci stanno a fare?”.

Come ha percepito l’assenza di Kean dallo stadio?
“Io spero solo che cambi qualcosa anche sul fronte della comunicazione, perché è una roba incommentabile. Tra l’altro la partita era alle 12:30…”.