Galli su Braschi: "Paratici chieda conto a Vanoli. Kean? No comment"

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L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato dei temi più attuali in casa viola, tra cui il non aver fatto giocare Riccardo Braschi contro il Sassuolo: “Paratici ha parlato per due settimane di Under 23, poi si è visto fare quella scelta su Braschi… Dovrebbe chiedere conto a Vanoli di quella decisione. Se doveva mandare un messaggio Vanoli l'ha mandato. C'erano tutti i presupposti per buttare dentro il ragazzo, nessuno aveva da perdere nulla. Si è scaldato 97 minuti e poi? Ma dai. La Primavera è prima, l'Under18 ha vinto il Torneo di Viareggio. Ma se non giocano nemmeno in queste partite, queste squadre che ci stanno a fare?”.

Come ha percepito l’assenza di Kean dallo stadio?

“Io spero solo che cambi qualcosa anche sul fronte della comunicazione, perché è una roba incommentabile. Tra l’altro la partita era alle 12:30…”.