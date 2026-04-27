Il Bologna vuole proseguire con Italiano, lui cerca un club da scudetto: il punto

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In casa Bologna la stagione non ha più niente da dire e si comincia già a pensare al futuro. A spiegare la situazione che riguarda la panchina felsinea è l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, dove si sottolinea che il club emiliano considera Vincenzo Italiano il suo allenatore anche per la prossima annata. I rossoblu, però, offriranno al tecnico un rinnovo a cifre più basse e soprattutto sarà lo stesso ex viola a chiedere garanzie per l'eventuale permanenza.

L'attuale guida tecnica del Bologna, infatti, ha l’ambizione di allenare una squadra da scudetto e non è escluso che due o tre società (vedi Milan, Napoli e Lazio) gli abbiano anche già strizzato l’occhio, ma ci sono anche tempi e doveri da rispettare, e tutto sta nel vedere se gli interessamenti di oggi diventeranno proposte concrete domani. Italiano ha fatto sapere di dover parlare con la società per conoscere piani e ambizioni, anche perché la gente di Bologna ha alzato le aspettative. Il tecnico pretende che gli venga consegnato un Bologna competitivo.