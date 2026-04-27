Mareggini: "La Fiorentina riparta da Martinelli. Kean? Inspiegabile"

Mareggini: "La Fiorentina riparta da Martinelli. Kean? Inspiegabile"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 15:23Ex viola
di Redazione FV

L’ex portiere della Fiorentina, Gianmatteo Mareggini, si è così espresso sul tema dei giovani in casa viola: “Condivido l’idea che per ripartire si debba puntare su Martinelli, alla Samp ha dimostrato di essere all’altezza. Giocare in quel contesto equivale praticamente a farlo in Serie A. Kean? La spiegazione sulla sua assenza dal Franchi è inspiegabile. Il giocatore è cresciuto ma il carattere resta quello. È chiaro che, quando arrivano stagioni positive come quella passata, certi atteggiamenti vengono messi in secondo piano; al contrario, in annate come questa pesano di più”.