Palladino-Bologna e l'interessamento del Napoli. Romano: "Si è esagerato"

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Raffaele Palladino, come riportato ore fa da Fabrizio Romano, sarà il nuovo allenatore del Bologna, andando a sostituire l'esonerato Tedesco. Sul proprio canale YouTube lo stesso esperto di mercato ha fatto chiarezza anche su un possibile interessamento del Napoli rivolto all'ex tecnico della Fiorentina: "E' stata la prima scelta di tutta la dirigenza del Bologna, dalla proprietà alla dirigenza. È un allenatore che al Bologna piace tanto per una serie di ragioni: non soltanto di gioco, anche di carisma, anche di abitudine alla gestione di determinati giocatori.

Si era parlato tanto del Napoli durante gli ultimi giorni, premesso che per me in certi casi si esagera un po'. Il Napoli non è che abbia fatto chissà quali disastri, in più sicuramente Massimiliano Allegri sta lavorando con una squadra diversa, nuova".