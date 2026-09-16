Ovazione a San Siro per Rui Costa: "Accoglienza meravigliosa. È un onore"
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Stasera, in occasione di Milan-Benfica, il pubblico rossonero si è esibito in un'ovazione per la leggenda e fuoriclasse portoghese, Rui Costa. L'ex calciatore di Fiorentina e Milan, si trova allo Stadio San Siro in quanto presidente del club portoghese. Queste le sue parole: “Essere accolto così è un momento di grande onore per te. Grazie a tutti per questi 5 anni meravigliosi che ho passato qua. Abbiamo vinto tutto insieme a voi. Fare parte un pò di questa storia mi riempie d’orgoglio”.
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