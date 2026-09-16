"Lollo" Venuti prova a ripartire: l’ex Fiorentina si allena con l’Ascoli

"Lollo" Venuti prova a ripartire: l’ex Fiorentina si allena con l’AscoliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2023
Oggi alle 19:20Ex viola
di Redazione FV

Nuova possibile avventura per Lorenzo Venuti. Secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, il difensore svincolato si sta allenando con l’Ascoli agli ordini di Vincenzo Tomei. Al momento non è stato firmato alcun contratto: l’ex terzino della Fiorentina sosterrà un periodo di prova, durante il quale il club valuterà le sue condizioni.

Per il classe 1995 potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi dopo la difficile esperienza alla Sampdoria, segnata dalla rottura del legamento crociato. Venuti metterebbe a disposizione dell’Ascoli l’esperienza maturata nel corso di numerose stagioni in Serie A.