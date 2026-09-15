Kean e una titolarità ancora lontana. TMW: "Per ora è dietro a Douvikas"

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Moise Kean ha disputato la sua prima partita da titolare con il Como contro il Parma, giocando ieri poco più di un’ora e ottenendo una sufficienza in pagella per buona parte della critica. L’attaccante si è distinto soprattutto per impegno, disponibilità e voglia di mettersi al servizio della squadra, ma è apparso ancora poco integrato nei meccanismi offensivi del Como. Secondo Cesc Fabregas, il problema non è la condizione fisica: Kean si sta allenando bene, ma deve ancora imparare a conoscere i compagni e adattarsi a dinamiche di gioco diverse da quelle a cui era abituato.

Al momento, quindi, TMW ribadisce nel su approfondimento di oggi che Kean parte dietro a Douvikas nelle gerarchie offensive. Il greco, arrivato al Como senza grandi aspettative, si è infatti affermato come uno dei migliori centravanti della Serie A, soprattutto per rendimento nel 2026. Kean, acquistato per 35 milioni più bonus con l'obiettivo di diventare il titolare, ha invece segnato soltanto quattro gol nell'anno solare. Il suo passato dimostra che può fare molto meglio, ma per ora dovrà lavorare per raggiungere il livello di Douvikas e conquistarsi sul campo il posto da titolare.