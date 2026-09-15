Mandragora: "Sogno di riconquistare la Nazionale. Gasperini un maestro"

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Rolando Mandragora torna a parlare. Il centrocampista classe 1997, ex Fiorentina e da poco approdato al Torino, è stato protagonista in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata dai granata contro la Roma.

Tra gli argomenti affrontati anche la Nazionale, un obiettivo che Mandragora continua a inseguire: «Sì, penso alla Nazionale. È da anni che provo a tornarci, anche se finora non ci sono riuscito. So che tutto passa dalle prestazioni con il club. Le scelte del commissario tecnico vanno rispettate, ma sarei davvero felice di poter indossare nuovamente la maglia azzurra».

Il centrocampista granata ha poi parlato di Gian Piero Gasperini, oggi alla guida della Roma e suo allenatore ai tempi dell’Atalanta: «Non abbiamo avuto modo di incrociarci, eravamo entrambi concentrati sulla partita. L’ho detto tante volte e lo ribadisco: devo essere riconoscente a mister Gasperini, perché è stato il primo a darmi la possibilità di mettermi in mostra e di giocare in Serie A. Già allora era qualcosa di speciale, mentre oggi continua a migliorarsi e a sviluppare le proprie idee. È un piacere vedere giocare la Roma, così come lo è stato vedere l’Atalanta in passato. Gli auguro ogni fortuna, perché è stato un allenatore importantissimo per me e mi ha dato una spinta enorme all’inizio della mia carriera».

Infine, una battuta sul ritorno all’Olimpico Grande Torino: «Sono sensazioni positive, i tifosi ci hanno dato una grande mano. Toccherà a noi averli al nostro fianco attraverso prestazioni e risultati. Per me è un ritorno piacevole. Arrivare alla sosta con un risultato positivo ci permetterebbe di lavorare con maggiore serenità. Dobbiamo prepararci bene».