Dopo il biennio alla Samp è rimasto svincolato: Venuti può ripartire da Ascoli
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L'ex capitano e calciatore della Fiorentina, Lorenzo Venuti, al termine dell'ultima finestra di mercato è rimasto tra gli svincolati dopo un biennio in Serie B alla Sampdoria, club con cui non ha prolungato il suo contratto. Secondo quanto riportato di Gianlucadimarzio.com il terzino si sta al momento allenando con l'Ascoli. Il club marchigiano sta visionando il calciatore da vicino nel periodo di prova a lui concesso, dopo il quale verrà presa una decisione definitiva.
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