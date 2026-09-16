Amatucci spicca in Spagna: minuti e qualità che attirano l'interesse di Mancini

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La Spagna e il suo campionato sono ormai stupiti dall'avvio incredibile del Deportivo A Coruna, che ha recentemente cambiato il proprio nome. Gli innesti che hanno permesso questo exploit per il club neopromosso sono due in particolare: il primo è indubbiamente Pierre-Emerick Aubameyang, che nonostante l'età, è partito con 5 reti in 5 partite.

Il secondo acquisto di rilievo si trova alle spalla dell'attaccante del Gabon, si tratta di Lorenzo Amatucci. Il centrocampista cresciuto nelle giovanile della Fiorentina sta convincendo tutti nella Liga, dove è secondo solo a Rodri per passaggi riusciti ed è leader per quanto riguarda i duelli vinti. Fino a questo momento il centrocampista italiano ha giocato tutti i minuti a disposizione in questa stagione, attirando il forte interesse del CT della Nazionale, Roberto Mancini, che riflette su una sua possibile convocazione con la maglia azzurra.