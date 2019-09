OSVALDO, Mi chiamasse Maradona sarei in difficoltà

Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato della possibile chiamata di Maradona ad ESPN. Queste le sue parole: "Io spero di non essere chiamato perché a Maradona non si può dire di no, sarei molto in difficoltà. Vedremo, se sarò chiamato. Il 21 settembre suonerò con i Barrio Viejo, questa è l'unica certezza. Il mio addio? Una pagliacciata. Non so se pensasse (Schelotto, l'allenatore del Boca, ndr) di essere mio padre. Chi è lui per dirmi di non fumare? L'ho fatto per tutta la vita ed ho giocato anche per l'Italia nella mia carriera. La mia esperienza alla Bombonera è stata ottima, ma lui non era un buon tecnico per il Boca".