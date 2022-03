OLIVERA, Vlahovic? Non esulterà. I tifosi viola...

Il doppio ex della sfida di stasera Ruben Olivera ha parlato a TuttoJuve.com dell'andata della semifinale di Coppa Italia e non solo.Q Queste le sue parole: "Sarà una grande partita, la Fiorentina è in forma e per la piazza è sempre la sfida dell'anno. La carica dei tifosi si farà sentire sui giocatori che scenderanno in campo, la Juve dovrà stare molto attenta. Il trasferimento di Vlahović non è stato accolto benissimo, ma non è la prima operazione recente tra i due club. Anche senza l'attaccante serbo, la viola riuscirà a creare grosso fastidio ai bianconeri. Nelle ultime partite giocate a Firenze, si sentiva un po' in debito per quel che stava per accadere. Sentiva che sarebbe andato alla Juventus, ma si è sempre comportato come un grande professionista. Per questo, a mio avviso, non esulterà in caso di gol. E da quanto mi è stato riferito da alcune persone che lavorano per la società, Vlahović era rimasto molto legato alla città e alla Fiorentina stessa".