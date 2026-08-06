Mastantuono in arrivo a Firenze nel pomeriggio: poi andrà al VP per la partita

Mastantuono in arrivo a Firenze nel pomeriggio: poi andrà al VP per la partitaFirenzeViola.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Ieri alle 14:45Primo Piano
di Redazione FV

Franco Mastantuono si prepara a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, e nel pomeriggio di oggi è previsto il suo arrivo in Italia. Come sottolineato in questi minuti da Sky, il giocatore è atteso poi al Viola Park in vista dell'amichevole tra Fiorentina e Deportivo A Coruña in programma alle ore 20. 