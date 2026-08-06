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Valentini-Alaves, accordo a un passo: il centrale saluta a titolo definitivo

Valentini-Alaves, accordo a un passo: il centrale saluta a titolo definitivoFirenzeViola.it
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Ieri alle 15:00Primo Piano
di Redazione FV
fonte a cura di Niccolò Santi

Nicolas Valentini è sempre più vicino all'approdo all'Alaves. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'argentino è pronto a trasferirsi a titolo definitivo alla formazione spagnola. Dopo aver dunque rifiutato la cessione al Gremio, il centrale ex Verona ha accettato la proposta del club della Liga che porterà la Fiorentina a incassare una cifra vicina a 2-3 milioni di euro (una cifra non alta ma comunque una plusvalenza visto che Valentini era arrivato alla Fiorentina a 0 due anni fa).