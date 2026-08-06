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Mastantuono atterrerà a Firenze dopo le 18: il giocatore è in partenza da Madrid

Mastantuono atterrerà a Firenze dopo le 18: il giocatore è in partenza da MadridFirenzeViola.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Ieri alle 15:42Primo Piano
di Redazione FV

Franco Mastantuono sarà a Firenze intorno alle ore 18. Il fantasista argentino, che è pronto a legarsi al club viola per un anno in prestito secco, volerà da Madrid a bordo di un volo privato che arriverà nel tardo pomeriggio all'aeroporto di Peretola. Il giocatore potrebbe poi essere presente questa sera al Viola Park in occasione dell'amichevole tra la Fiorentina e il Deportivo La Coruna.



16.11 - Aggiornamento: L'orario del volo, secondo le indicazioni dell'aeroporto, è slittato di circa quaranta minuti a causa di un ritardo nella partenza prevista adesso per le 16.40. 