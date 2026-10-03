Neto: "Pensavo smettere. Voglio vincere l'Europa League con la Juve"

L'ex portiere della Fiorentina, Norberto Neto, ha fatto il suo ritorno alla Juventus per la sorpresa di tutti. Il brasiliano ha raccontato di essere stato vicino a chiudere definitivamente con il calcio, prima di ricevere la chiamata della Juventus: "Smettere fa sempre paura. Ho avuto molto timore di questa parola perché tutta la mia vita è stata legata al calcio. A un certo punto, però, ho iniziato a prendere in considerazione l’idea e mi sentivo davvero libero e sereno. Poi è arrivata la Juventus e, almeno per il momento, ho accantonato quel pensiero. Fino a qualche settimana fa avevo persino smesso di rispondere alle telefonate che ricevevo, perché avevo deciso di mettere al primo posto il benessere della mia famiglia"

Sull’Europa League, Neto ha poi spiegato: "Cercheremo di vincerla, senza pensare al fatto che non siamo in Champions League. Oggi mi sento più maturo e sono consapevole del mio ruolo, così come dell’aiuto che posso dare ai miei compagni".