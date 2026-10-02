Favasuli, brutte notizie per l'ex viola: riportata lesione di 2° al retto femorale
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Brutte notizie per l'ex viola Costantino Favasuli dopo la sfida tra Armenia e Italia Under 21. Il Napoli ha comunicato che il terzino classe 2004 ha riportato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra a seguito di un trauma muscolare accusato durante la partita. Da domani il giocatore comincerà il percorso riabilitativo nel centro sportivo del club partenopeo. Favasuli aveva già lasciato il ritiro azzurro insieme a Niccolò Fortini: dopo gli accertamenti medici, i due esterni di Napoli e Torino sono stati dichiarati indisponibili e nel pomeriggio hanno fatto ritorno ai rispettivi club.
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Pietro LazzeriniMastantuono potrebbe restare più di una stagione. Jimenez come Kayode, un rimpianto... per gli altri. Dodo, il lavoro non basta per tornare titolare. Emerson Palmieri idea per gennaio
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