La Fiorentina Femminile batte 2-0 il Sassuolo: bella prestazione viola

La Fiorentina Femminile vince 2-0 contro il Sassuolo Femminile, grazie alle reti messe a segno da Guro Bergsvand (33’) e Sofie Bergsvand (40’). Una squadra, quella di Pablo Piñones-Arce, completamente diversa rispetto alla prima giornata. Due partite, due atteggiamenti opposti. Contro l’Inter le viola erano apparse in difficoltà, soprattutto in fase offensiva, mentre contro il Sassuolo si è vista una formazione più aggressiva, coraggiosa e capace di proporre calcio.

La Fiorentina Femminile double face

A Milano la Fiorentina aveva mostrato poche soluzioni e una manovra offensiva poco incisiva. Contro il Sassuolo, invece, la risposta è arrivata fin dai primi minuti: pressione, intensità e voglia di imporre il proprio gioco, con diverse occasioni create. Al di là del risultato, il segnale più importante è proprio questo: si è vista una squadra. È ancora presto per capire quale sia il vero volto delle viola, che devono ancora assimilare le idee del nuovo allenatore. Adesso bisognerà capire quale sarà la Fiorentina definitiva.