Neto e il ritorno alla Juventus: "Il club è cambiato molto. Pronto per questa nuova avventura"

La sfida amichevole con la Cremonese si è chiusa con un risultato negativo per la Juventus, battuta 1-0 nel test amichevole. Al termine dell’incontro, tra i protagonisti che hanno parlato ai giornalisti c’era anche Norberto Neto, ex portiere anche della Fiorentina, tornato a far parte della rosa bianconera dopo nove anni dalla sua precedente esperienza a Torino. Il portiere brasiliano ha risposto alle domande della stampa presente, soffermandosi sul suo ritorno alla Juventus. Queste le dichiarazioni riportate da TuttoMercatoWeb.com:

Dal punto di vista atletico come stai? Hai bisogno di recuperare? "Mi trovo molto bene. Ho fatto una settimana intera di lavoro e sono contento di essere qui. Mi trovo bene".

Che differenze hai trovato fra la prima esperienza alla Juve e quella di oggi? "Tante. In società e non solo. La prima volta alla Juventus per me è stata a Vinovo e invece oggi è tutto nuovo. Sapevo dei cambiamenti che la Juve ha affrontato in questi anni perché ho tanti amici che sono rimasti bianconero. Vivere però oggi dal vivo la Continassa è stato impressionante. Devo fare i complimenti alla società. E io mi sento pronto per questa nuova avventura".