Dagli inviati Vieri sul nome del giovane viola Viery: "Carinissimo che il padre gli abbia messo il mio nome"

A Trento, dove è iniziato il Festival dello Sport, nel corso del panel "Una vita da centravanti" - tenutosi presso il Teatro Sociale di Trento - ha parlato l'ex attaccante tra le tante squadre anche della Fiorentina, Cristian Vieri. Queste le sue dichiarazioni: "La nazionale è fatta ora da ragazzi giovani che vanno lasciati tranquilli e vanno fatti giocare con serenità. La vittoria in Turchia è stata una grande vittoria. Mancini sta mettendo dentro tanti ragazzi. Tresoldi so che è molto molto bravo, ma non chiederlo a me se va convocato".

Su Viery della Fiorentina: "Carinissimo il fatto che il papà lo abbia chiamato Viery in mio onore. Se mi stupisce? Ormai non mi stupisco più di niente".