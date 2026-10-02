Dzeko, oggi l’addio alla Bosnia: a Sarajevo una maxi maglia con l'11

È arrivato il momento dell’addio di Edin Dzeko alla Nazionale bosniaca. Questa sera, nella sfida contro la Svezia, l’attaccante scenderà in campo per l’ultima volta con la maglia della Bosnia, chiudendo così un lungo capitolo della sua carriera internazionale. A Sarajevo l’occasione è stata celebrata con un omaggio speciale: nel cuore della città è stata infatti esposta una gigantesca maglia numero 11, simbolo del bomber che per anni ha rappresentato uno dei principali riferimenti della Nazionale.