Dagli inviati Nicola Roggero su Kayode: "Mi sorprende che venga scoperto ora"

Nicol Roggero, giornalista di Sky Sport e commentatore della Premier League, ha parlato a Radio FirenzeViola a margine del Festival dello Sport di Trento. Queste le sue dichiarazioni su Michael Kayode: "Mi sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso perché da due anni è sempre uno dei migliori al Brentford, una squadra che attualmente è terza in Premier. Kayode ha tutto: è un atleta straordinario, è molto intelligente e fa sempre la cosa giusta. È tra quei calciatori che ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra. Sono contento per lui perché ha avuto l'umiltà, dopo essere strato scartato dalla Juventus, di ripartire dalla Serie D. Dopo che la Fiorentina lo ha ceduto da lì si è scoperto ciò che vale. Sono contento che l'abbia scoperto anche la Nazionale italiana".

I viola lo hanno venduto per 18-20 milioni, oggi quanto vale?

"Se penso a quanto è stato pagato Palestra, come minimo Kayode deve essere pagato uguale".