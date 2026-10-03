L'Equipe boccia la prestazione di Fagioli e gli assegna un 4 secco

Il pareggio dell’Italia allo Stade de France contro i Bleus di Zinedine Zidane ha fatto discutere la stampa francese. Le Parisien sottolinea la difficoltà della sfida, mentre L’Equipe evidenzia la tradizionale capacità degli Azzurri di non arrendersi mai nei confronti diretti. Tra i temi principali ci sono la solidità difensiva italiana e la prestazione di Nicolò Fagioli, destinatario di uno dei giudizi più severi.

La notte di Saint-Denis

Le Figaro sottolinea l’efficacia del blocco basso scelto da Roberto Mancini, capace di limitare Olise, Dembelé e Rabiot. Le Monde premia la capacità dell’Italia di soffrire, assegnando un otto a Gianluigi Donnarumma dopo cinque interventi decisivi. Positiva anche la prova di Alessandro Bastoni, autore del gol del pareggio.

Fagioli, la bocciatura de L’Equipe

Il centrocampista paga alcune imprecisioni in mediana, tra cui il fallo dal quale nasce la punizione trasformata da Michael Olise per il vantaggio francese. L’Equipe gli assegna un 4, una valutazione severa considerando i parametri francesi: il 5 equivale infatti alla sufficienza italiana, mentre il 4 è il primo voto negativo. Per Fagioli arriva dunque una bocciatura netta dopo la prova di Saint-Denis.