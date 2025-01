NASTASIC, Nella top10 cessioni Under19 dalla Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Con l'avvio della sessione invernale di calciomercato il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle cessioni riguardanti calciatori Under19 più fruttuose per i club di Serie A. Tra queste anche una trattativa conclusa dalla Fiorentina, ovvero quella portata avanti con il Manchester City per il trasferimento di Nastasic. Il difensore serbo passò da Firenze in Inghilterra per 15,2 milioni di Euro. Primo posto in questa speciale graduatoria per Marquinhos che passò dalla Roma al PSG per 31,4 milioni di Euro, mentre secondo gradino del podio per l'attuale centravanti viola, Moise Kean. L'ex Juventus passò dalla formazione bianconera all'Everton per più di 27 milioni. In questa speciale classifica c'è anche il trasferimento di Casadei, obiettivo di mercato anche della Fiorentina, dall'Inter al Chelsea. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: