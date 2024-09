MONTELLA, Mi sento un allenatore diverso e migliore

FirenzeViola.it

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha voluto fortemente la Giornata dello Sport italiano nel mondo. La prima iniziativa è stata organizzata dall'ambasciata d'Italia nel Palazzo di Venezia di Istanbul ed è stato invitato come ospite Vincenzo Montella, ct della Turchia ed ex allenatore della Fiorentina, che ha parlato così all'ANSA: "Dopo 3 anni qui mi sento un allenatore diverso e migliore. Mi trovo benissimo, sono napoletano quindi molto vicino alla mentalità turca. Qui mi sento di essere tornato un po' alle origini, alla mia infanzia e alla mia adolescenza che ho trascorso in un paesino vicino a Napoli, mi sento molto integrato".