MLS, Bernardeschi e Messi insieme per l'All Star Game

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bernardeschi e Messi compagni di squadra per una sera? No, non è fantamercato ma quello che succederà il 27 luglio, quando al Lower.com Stadium di Columbus (Ohio) si affronteranno per il consueto All Star Game la selezione della MLS e e quella della lega messicana. Una convocazione, quella dell'ex viola, arrivata un po' a sorpresa, dato che il suo Toronto viene da 5 sconfitte consecutive che hanno messo rischio la qualificazione ai playoff.