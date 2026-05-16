Dzeko: "I mesi a Firenze sono stati difficili. Contento per la salvezza Viola"

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Edin Dzeko, ex attaccante della Fiorentina ceduto dai viola allo Schalke 04 nel corso dell'ultima sessione invernale, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, queste le sue parole sul capitolo a Firenze e non solo:

Contento per la salvezza della Fiorentina? "Certo. I primi sei mesi sono stati molto difficili, per me e per tutti, ora sono felice che abbiano fatto quello che dovevano. Ho scelto di andar via perché volevo giocare e aiutare la Bosnia per i playoff e l’opportunità dello Schalke è stata importante: grandi tifosi, ottimo stadio, non potevo fare scelta migliore. Spero che la Fiorentina faccia una stagione diversa il prossimo anno, che si preparino meglio".

Sulla possibilità di un suo ritiro e sul futuro ha poi aggiunto: "Mi sento bene, conosco il mio corpo e le mie gambe, credo di poter andare avanti. Mi alleno con costanza, faccio sempre dei lavori individuali di 40’ prima di scendere in campo con gli altri, perché no? Quando arrivi a questa età deve controllare tutto, dall’alimentazione agli allenamenti, sai quello di cui hai bisogno ma non puoi sbagliare nulla. Schalke 04? Adoro questo club e amo la Bundesliga, ma dobbiamo parlare, servirà fare le cose bene perché la qualità dovrà essere alta. Vediamo, so di avere ancora voglia, ma so anche di avere 40 anni. Ci sono delle riflessioni da fare».