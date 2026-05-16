Mandragora: "La Fiorentina è una famiglia, il mio futuro è qui. Salvezza? Grandi meriti a Vanoli"

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Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato questa mattina una lunga intervista a Tuttosport. Il giocatore viola ha toccato svariati temi, da quelli legati alla stagione in corso a quelli invece riguardanti il suo futuro:

Sulla stagione difficile e la paura di retrocedere: "È stata lunga. Avevamo aspettative importanti ma non siamo riusciti a mantenerle e ne siamo i primi responsabili. Alla fine abbiamo raggiunto la salvezza anche se avremmo voluto farlo con più tranquillità. Quando siamo stati a lungo senza vincere ho iniziato a pensare: se le altre squadre in lotta riescono a ingranare la rincorsa si farà sempre più dura. Però sapevamo nonostante tutto di essere un gruppo con buone individualità, anche se sentendo usare ora questo termine alla gente verrà giustamente da ridere».



Per quanto riguarda invece il suo futuro si vede ancora in viola? "Mi vedo alla Fiorentina, qui sto bene, sono felice: questa società è una famiglia come di rado ho trovato altrove. Sono contento di proseguire il mio percorso qui".

Come giudica il lavoro fatto da Vanoli? "Secondo me gli vanno dati grandi meriti, ci ha permesso di raggiungere una salvezza che pareva difficile".

