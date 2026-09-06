Massimo Orlando: "Le ultime due partite della Fiorentina sono state raccapriccianti"

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La sconfitta contro il Torino ha acceso ulteriormente i riflettori sul momento delicato della Fiorentina. A intervenire sulla situazione è stato l'ex viola Massimo Orlando, che ai microfoni di Toscana TV ha analizzato senza mezzi termini il difficile avvio di stagione dei viola, soffermandosi anche sulla posizione di Fabio Paratici e dell’allenatore Fabio Grosso.

Secondo l’ex calciatore della Fiorentina, Paratici si trova ora a dover gestire una situazione tutt’altro che semplice, essendo stato il principale sostenitore della scelta di affidare la squadra a Grosso: «Paratici si trova in una situazione complicata perché è stato lui a scegliere l’allenatore e adesso diventa difficile continuare a difenderlo. Mi sarei aspettato una Fiorentina con almeno sei punti dopo tre giornate e con una precisa identità di gioco, le ultime due gare sono state raccapriccianti invece. Molti calciatori hanno sentito il peso dei mugugni e, non avendo ancora una personalità sufficiente, si sono spenti progressivamente fino a lasciare completamente la partita nelle mani del Torino».