Fiorentina-Torino, Biraghi ringrazia la Fiesole: "Separati da anni, uniti per sempre"
Non ha giocato neanche un minuto, ma Cristiano Biraghi è stato comunque protagonista di un momento speciale al termine di Fiorentina-Torino. Dopo il successo dei granata, l’ex capitano viola è andato sotto la Curva Fiesole per salutare i suoi vecchi tifosi, ricevendo in cambio applausi e cori di riconoscenza.
Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha confermato il legame ancora forte tra Biraghi e Firenze. Il terzino, arrivato al Torino nel gennaio 2025 dopo una lunga esperienza in viola, ha poi voluto affidare ai social il suo ringraziamento per l’accoglienza ricevuta al Franchi.
“Separati da anni, uniti da un legame eterno”, ha scritto Biraghi, accompagnando le parole con alcune immagini della serata. Un messaggio che racconta il rapporto speciale costruito negli anni con la Fiorentina e con la Curva Fiesole, rimasto intatto anche dopo l’addio.
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