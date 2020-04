MANCINI, Montella decise di mettermi in difesa

Gianluca Mancini, come tutta la Roma, si sta allenando a casa. Sarà sicuramente così fino al 13 aprile, data che lo stesso premier Conte ha indicato ai club affinché non si riprendano le sedute nei centri sportivi. Il difensore giallorosso, intanto, è il protagonista di una diretta Instagram con il profilo del club. Queste le sue parole:

Quando hai capito che il tuo ruolo sarebbe stato quello del difensore?

"Quando parti dal settore giovanili cambi tanti ruoli. Ho fatto l'esterno alto e l'attaccante. Poi mi sono concentrato sul centrocampo, ma al primo anno di Primavera nella Fiorentina vedendomi a centrocampo mi vedeva leggermente in difficoltà a causa di un fisico più grande. Anche con Montella che era in prima squadra decisero di mettermi in difesa".