Maleh in chiusura alla Cremonese: autorizzato alle visite mediche

Maleh in chiusura alla Cremonese: autorizzato alle visite medicheFirenzeViola.it
L'ex centrocampista della Fiorentina ora al Lecce, Youssef Maleh, è pronto a cambiare maglia. Il giocatore sta infatti per diventare un giocatore della Cremonese, allenata da Davide Nicola che lo ha già avuto ad Empoli. Il Lecce ha infatti autorizzato l'italo-marocchino a sostenere le visite per i grigiorossi prima della firma. Ai saluti l'avventura in giallorosso anche di Mohamed Kaba, autorizzato a svolgere le visite mediche con il Nantes.