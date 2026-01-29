Maleh in chiusura alla Cremonese: autorizzato alle visite mediche
L'ex centrocampista della Fiorentina ora al Lecce, Youssef Maleh, è pronto a cambiare maglia. Il giocatore sta infatti per diventare un giocatore della Cremonese, allenata da Davide Nicola che lo ha già avuto ad Empoli. Il Lecce ha infatti autorizzato l'italo-marocchino a sostenere le visite per i grigiorossi prima della firma. Ai saluti l'avventura in giallorosso anche di Mohamed Kaba, autorizzato a svolgere le visite mediche con il Nantes.
