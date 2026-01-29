Vi ricordate Matos? L'ex attaccante viola passa dal Perugia al Trapani
L'ex attaccante della Fiorentina Ryder Matos cambia casacca e si accasa al Trapani in uno scambio tra il club siciliano e il Perugia, con il giocatore Canotto che fa il percorso inverso. Lo annuncia il Trapani stesso:
"La società Fc Trapani 1905 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ryder Matos. L’esterno offensivo brasiliano, classe 1993, arriva dal Perugia dopo aver collezionato, nell’attuale stagione, 14 presenze in campionato mettendo a segno 1 rete. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ec Vitória ha indossato in precedenza le maglia di Fiorentina, Ec Bahia, Cordoba Cf, Palmeiras, Carpi, Udinese, Verona, Lucerna ed Empoli. Spiccano le 88 presenze in serie A, 101 in B e 71 in C".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati